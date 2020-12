Mirco Müller (sans club)

Le défenseur zurichois de 25 ans n’a plus de contrat valable avec une équipe de NHL. Au terme de l’exercice 2019-2020 passé avec les Devils du New Jersey, il est devenu agent libre sans compensation et peut s’engager avec n’importe quelle équipe. Pour ne pas courir le risque de subir une blessure et d’hypothéquer ses chances de poursuivre sa carrière en NHL, il a choisi de ne pas s’aligner avec une équipe helvétique. Il se maintient en forme au Canada en espérant qu’une organisation lui propose en contrat ou l’invite à son camp d’entraînement.

