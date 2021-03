Études et pandémie – Des étudiants de l’UNIL font entendre leur souffrance Pour sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des étudiants, une action a été organisée à l’Université de Lausanne.

Des étudiants de l’UNIL demandent le retour des cours en comodal et la non-comptabilisation des éventuels échecs pour le semestre passé et celui en cours. Keystone/Laurent Gillieron

Un groupe d’étudiants de l’Université de Lausanne a organisé mercredi une action sur le campus. Ils ont affiché sur des feuillets rouges des témoignages d’étudiants en souffrance. Et accroché des banderoles en scandant «Un Amphi pas un psy».

L’action visait à sensibiliser la direction de l’UNIL, le canton et le Conseil fédéral aux conditions de vie «délétères» des étudiants. Mais les messages affichés ont été retirés par l’Université en moins de deux heures, a regretté le collectif dans un communiqué.

Pétition signée

La disparition de la vie estudiantine, l’isolation et la perte de qualité substantielle des cours à distance mènent certains à des «situations de désespoir extrêmes», écrivent-ils. La situation est jugée «intenable». «Pourquoi les écoles, certaines entreprises et les chantiers sont-ils ouverts alors que même des cours à moins de 20 personnes ne sont pas autorisés en présentiel», demande le groupe.

Le collectif Étudiant.e.s Unil – en souffrance rappelle qu’une pétition signée par plus de 1400 personnes a été adressée aux autorités. Elle réclame le retour aux cours en comodal (en ligne et en présentiel), avec le respect des dispositions sanitaires, notamment de la distance sociale. Plus la non-comptabilisation des éventuels échecs pour le semestre passé et celui en cours.

ATS