Global Studies Institute à Genève – Des étudiants de l’Université font la fête en cours: grave?

Global Studies Institute – Des étudiants de l’Université font la fête en cours: grave? Une vidéo montrant des libations a circulé. Deux enseignantes s’alarment en raison du contexte sanitaire. Eric Budry

La vidéo montrant les étudiants buvant lors d’un cours a été visionnée 7000 fois (photo d’illustration). GAËTAN BALLY/KEYSTONE

«Entre les gens qui viennent en cours alors qu’ils sont malades et ceux qui boivent en classe, on va aller où?» Pour cette femme qui enseigne au Global Studies Institute (GSI), un institut rattaché à l’Université de Genève, la situation risque de dégénérer d’un point de vue sanitaire car les règles seraient mal respectées et les contrôles très insuffisants.