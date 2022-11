École polytechnique fédérale – Des étudiants développent un micro pour localiser le loup Le système de surveillance acoustique vise à réduire les conflits entre l’homme et le grand carnivore. Les infos captées sont transmises en temps et en heure. Frédéric Ravussin

Étudiants à l’EPFL, Olivier Stähli et Miya Ferrisse ont développé un micro qui utilise l’intelligence artificielle pour localiser les loups. PATRICK MARTIN

Olivier Stähli tapote sur son ordinateur dans un petit bureau vitré du Learning Center à l’EPFL. Quelques clics et l’enregistrement démarre. D’abord, un hurlement qui paraît lointain mais dont il ne fait aucun doute qu’il émane d’un loup. Trois secondes plus tard, plusieurs autres, plus forts, plus proches, suivis de vocalises plus aiguës, «des louveteaux», assure l’étudiant en management des technologies et entrepreneuriat.