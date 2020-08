Université de Lausanne – Des étudiants en médecine s’inquiètent des examens en présentiel Des élèves de la Faculté de médecine pointent des modalités inégalitaires et des risques quant aux règles sanitaires. Romaric Haddou

À la Faculté de médecine, des étudiants font part de leurs préoccupations quant aux modalités de la session d’examen estivale. Sur le plan sécuritaire d’abord, puisque les examens seront organisés en présentiel. «La Faculté nous a confirmé qu’en cas de quarantaine via l’application SwissCovid, il n’y avait aucune autre solution que de se retirer et de redoubler l’année, raconte une étudiante. Résultat: beaucoup d’entre nous ont désinstallé l’application et demandé à leurs proches de le faire. En cas de symptômes, il y a un risque important que les étudiants n’aillent pas se faire tester et présentent coûte que coûte leurs examens afin de ne pas redoubler.»