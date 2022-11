Futurs enseignants – Des étudiants s’alarment du «wokisme» qui gagnerait la HEPL Dans une lettre anonyme, des élèves de la Haute École pédagogique Vaud dénoncent ce qu’ils considèrent être des dérives. L’institution et le comité des étudiants répondent. Catherine Cochard

Dans une lettre virulente envoyée à la direction, à des politiciens vaudois et à des médias, des étudiants de la HEPL dénoncent ce qu’ils estiment être des dérives. PATRICK MARTIN

Ce mardi, la direction de la Haute École pédagogique Vaud (HEPL) recevait un e-mail intitulé «Le wokisme aux portes de la HEPL». Il contenait une lettre d’étudiants anonymes se disant «choqués et scandalisés d’avoir reçu […] un mail destiné à TOUS les étudiants de la HEP les invitant à rejoindre et soutenir l’AFEEDA (Association pour la formation des enseignantxes et un enseignement décolonial et antiraciste à la HEP) qui, sous couvert de lutte contre le racisme, fait l’apologie de toutes les dérives woke, indigéniste, décoloniale de la cancel culture américaine». Ce courriel a également été envoyé à plusieurs politiciens vaudois et médias.