Kunsthaus de Zurich – Des experts vérifieront la provenance de la Collection Bührle En faisant appel à des experts indépendants, le Kunsthaus répond aux exigences formulées par le canton et la ville de Zurich.

L’intégration de la Collection Bührle dans le nouveau bâtiment du Kunsthaus, inauguré cet automne, a suscité la polémique sur la présentation de sa provenance. KEYSTONE/Michael Buholzer

Le Kunsthaus de Zurich se défend d’avoir péché dans la présentation de la provenance de la Collection Bührle, qu’il abrite. Des experts indépendants vont vérifier si le traçage des œuvres, réalisé et présenté par les responsables de ladite collection, a été accompli de manière correcte.

Sa fortune lui a permis de se constituer une collection d’art qu’il a léguée à la fondation qui la gère depuis 1960. Quelques œuvres ont été restituées ou rachetées en raison de leur provenance suspecte.

«Pas une collection d’art nazie»

Outre un espace de documentation sur Emil Georg Bührle, ses activités industrielles, ses liens avec l’Allemagne nazie et sur la constitution de sa collection, le Kunsthaus propose aussi des codes QR placés sous les œuvres de la collection. En activant ces derniers, le public a accès à la présentation des recherches de la Fondation et Collection Bührle sur la provenance de ses œuvres.

Ces recherches ont abouti à la conclusion qu’Emil Georg Bührle a fait certes des affaires avec les nazis et gagné de l’argent à travers eux. «Mais il ne nous a pas légué, pour autant, une collection d’art nazie», a souligné mercredi face aux médias le directeur de la Collection Bührle, Lukas Gloor.

La provenance de la grande majorité des 203 œuvres concernées est établie sans lacune (détenteurs successifs, lieux de détention et dates des reventes), a déclaré Lukas Gloor, exemples à l’appui. Certaines lacunes subsistent au sujet d’une minorité d’œuvres, mais rien ne laisse supposer qu’elles pourraient être liées au vol d’œuvres d’art par les nazis, selon lui.

Experts «pour établir les faits»

Pour en avoir le cœur net, la société d’art du Kunsthaus va mandater un groupe d’experts indépendants pour évaluer si les méthodes de recherches de la Fondation et Collection Bührle étaient à la hauteur de leur ambition et si la présentation de leurs résultats est correcte. Le Kunsthaus répond ainsi aux exigences formulées récemment par le canton et la ville de Zurich.

Le groupe d’experts va passer les archives de la fondation et de la collection au peigne fin. Ces dernières sont désormais en possession du Kunsthaus.

«Il ne s’agit pas d’établir ce qu’est le bien ou le mal, mais d’établir des faits historiques», a lancé le directeur du Kunsthaus Christoph Becker face aux journalistes. «Dans le meilleur des cas, l’histoire nous permet d’apprendre. Nous acceptons cette mission», a-t-il souligné.

Le Kunsthaus salue, par ailleurs, l’idée que la Confédération soutienne financièrement, techniquement et logistiquement les musées suisses dans le traçage et la restitution d’œuvres volées. Une motion en ce sens est en cours de traitement par les Chambres fédérales.

Davantage de transparence

En outre, la société d’art du Kunsthaus va évaluer si elle est en droit de rendre public tout ou partie du contrat de prêt la liant à la Fondation et Collection Bührle, a déclaré son président ad interim Conrad Ulrich. Une telle publication pourrait avoir lieu le mois prochain.

Dès janvier également, le Kunsthaus va améliorer l’accès en ligne à la collection. Le traçage de la provenance des œuvres, réalisé par la fondation, sera ajouté à cette page internet. Des commentaires basés sur des standards muséaux y seront ajoutés dans le courant de l’année.

Pour 2021, le Kunsthaus a communiqué une hausse de 30% de ses visiteurs, malgré deux mois de fermeture liés à la pandémie. L’institution a enregistré 360’000 entrées cette année contre 226’000 l’an dernier. L’ouverture de nouveau bâtiment qui accueille notamment la Collection Bührle a attiré 100’000 visiteurs depuis le mois d’octobre, a précisé le directeur Christoph Becker.

