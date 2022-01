État d’urgence en pédopsychiatrie – «Des familles désespérées qu’on ne peut pas aider» Les mineurs ayant besoin d’aide attendent souvent des mois avant d’être pris en charge. Beaucoup sont refusés. Quatre professionnels sur cinq dénoncent une situation de sous-approvisionnement, selon une enquête nationale. Simone Rau Roland Gamp

Illustration: Benjamin Güdel

Plus la pandémie s’étire en longueur, plus l’état de Nathalie empire. L’adolescente sombre de plus en plus dans l’anorexie. Elle commence aussi à s’automutiler. «En décembre 2020, il était clair qu’elle avait besoin d’un séjour dans une clinique psychiatrique», explique sa psychothérapeute Barbara Widmer. «Mais toutes les offres stationnaires étaient pleines et avaient de longues listes d’attente.»