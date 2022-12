Relocation – Des familles fortunées quittent Londres pour Genève Le Brexit et les incertitudes économiques ont poussé de nombreuses personnes fortunées de la capitale britannique à s’installer au bout du Léman. Luignino Canal

Les difficultés à imaginer un avenir professionnel et privé à l’ombre de la City incitent les familles fortunées à quitter la capitale britannique. GETTY IMAGES

Elles ont décidé de remplacer le fish and chips, le tea time et Big Ben par la fondue au fromage et le café en terrasse avec vue sur le jet d’eau. Depuis deux ans, on observe l’arrivée à Genève de familles fortunées qui résidaient à Londres. Elles ne figurent pas toutes, du moins pour l’instant, dans notre classement, mais leur installation dans le canton a fait le bonheur des courtiers immobiliers.