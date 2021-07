Commémoration à Genève – Des familles rendent hommage aux disparus de Srebrenica Vingt-six ans après le massacre de Srebrenica, quelque 300 personnes se sont réunies à la place des Nations. Marianne Grosjean

Devant la stèle commémorative du génocide de Srebrenica et les agressions menées par les forces serbes de 1992 a 1995 en Bosnie-Herzegovine. Magali Girardin

Ils sont quelque 300 personnes à s’être donné rendez-vous sur la place des Nations, ce dimanche 11 juillet à 11 h. Des drapeaux de la Bosnie-Herzégovine, anciens et nouveaux, sont brandis et des t-shirts rappellent que vingt-six ans seulement ont passé, depuis le massacre de Srebrenica, l’un des massacres de masse des Serbes commis dans la communauté bosniaque qui a coûté la vie à plus de 8000 personnes. Le mot massacre est d’ailleurs faible, selon les Bosniaques. «C’était un génocide orchestré pour nous éliminer», insistent leurs descendants.

«Toutes les personnes ici ont perdu des membres de leur famille, moi j’en ai perdu dix-neuf, mon mari treize», nous livre une sexagénaire. «On vient aujourd’hui pour rendre hommage à ceux qu’on ne connaîtra pas et pour ne pas oublier ce qu’il s’est passé», expliquent Giad et Amina, un frère et une sœur de 16 et 20 ans. Nos parents ont traversé cette guerre, on ne peut qu’imaginer ce qu’ils ont vécu.