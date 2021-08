Sports – Des femmes ouvrent la brèche dans le monde masculin du foot des talus Le football local ne compte encore que très peu de dirigeantes. à Apples, Sarah Brêchet vient de prendre la tête du FC Pied du Jura. Sarah Rempe

Très active dans le football aussi bien comme joueuse que comme entraîneuse, Sarah Brêchet vient d’être portée à la tête du très populaire FC Pied du Jura, qui fédère plusieurs villages autour d’Apples. Odile Meylan

Quand on parle football dans la région morgienne, en ce week-end de reprise du championnat, on pense aux équipes phares du coin comme Forward Morges, Saint-Prex ou Échichens. On parle aussi des derbys, des matches de juniors du samedi matin, mais encore très rarement des femmes qui foulent les pelouses. Alors, en imaginer une à la tête d’un club réputé pour une certaine virilité dans les contacts, il y a un pas qu’on ne pensait pas franchir si tôt. «Au début, on l’a évoqué sur le ton de la rigolade avec le comité», confirme Sarah Brêchet, preuve que même elle ne l’envisageait pas forcément. «Mais j’étais motivée, j’avais envie de continuer à m’investir, du coup j’ai accepté.»