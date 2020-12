Controverse – Des femmes psys brisent le tabou des patientes abusées Il y a un peu plus d’un mois dans «24 heures», une femme accusait son ancien psychiatre de viol. Ce témoignage a fait réagir des thérapeutes, qui réclament un encadrement plus strict. Philippe Maspoli

Bénédicte

En janvier aura lieu le procès d’un psychiatre lausannois accusé de viol sur deux ex-patientes. L’emprise qu’un thérapeute peut avoir sur des personnes en difficulté se trouvera au centre des débats. L’annonce de cette audience et le témoignage d’une plaignante dans «24 heures» ont provoqué la vive réaction de femmes psychiatres. Elles parlent d’un tabou sur les relations intimes entre les thérapeutes, en général plutôt hommes, et les victimes, plutôt féminines, et d’une situation qui peut être dévastatrice.

Thérapeute et victime

Une psychiatre de la région lausannoise, âgée d’une soixantaine d’années, a réagi avec une intensité particulière. Elle connaît les deux versants de ce sujet délicat. Car, alors qu’elle était étudiante en médecine, âgée d’un peu plus de 20 ans, elle a suivi une psychothérapie qui s’est terminée de façon anormale. Elle se souvient avec précision du sentiment de déstabilisation douloureuse provoqué par cet événement qui remonte à il y a une quarantaine d’années. Et qui trouve une résonance avec l’affaire judiciaire programmée au début de 2021. Selon elle, la situation n’a guère évolué.