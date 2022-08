Chevaux et mobilité douce – Des fiacres sur les quais? À Genève, l’idée suscite le débat Les Attelages du Léman demandent en vain depuis des années à la Ville de pouvoir circuler dans les parcs et sur les quais. L’idée a reçu le soutien du Conseil municipal. Reportage. Rachad Armanios

Shkelzen Hajdari, fondateur des Attelages du Léman, demande depuis 2018 l’autorisation de circuler dans les parcs de la ville de Genève et sur les quais. NICOLAS DUPRAZ

Sur notre passage, tous les regards se tournent, les téléphones sont dégainés, on nous adresse des sourires, des bonjours et des signes du pouce. Un fiacre en pleine ville de Genève, c’est insolite. «Les gens se demandent s’ils ont franchi une fenêtre temporelle», commente notre cocher, Shkelzen Hajdari, vêtu comme à l’époque. Couvre-chef, gants, gilet et une imposante barbe noire composent le personnage, que tout le monde appelle Zen. Il conduit Freestyle du Moirot, un étalon comtois au pelage brun et à la crinière blonde. Ce cheval «réservé mais très brave à l’effort», selon son propriétaire, tire une calèche fabriquée dans les années 1880 par Geissberger, une entreprise zurichoise qui n’existe plus.