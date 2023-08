Patrimoine cinématographique – Des films suisses restaurés ont enchanté le festival de Bologne Le grand cinéaste suisse Leopold Lindtberg était au centre d’une des nombreuses rétrospectives organisées par le festival italien. Pascal Gavillet

«Marie-Louise», une redécouverte de Bologne. DR

Le mois dernier, le tentaculaire Festival de Bologne, sobrement intitulé «Il Cinema ritrovato» («Le cinéma retrouvé»), parmi ses dizaines de sections, en a accueilli une organisée autour de la Suisse. Il s’agissait de rendre hommage à un grand cinéaste suisse, Leopold Lindtberg, qui fut particulièrement actif durant les années 30 et 40. Hommage à Lindtberg mais aussi à sa société de production, Praesens-Film, qui fêtera ses cent ans en 2024. Techniquement, l’hommage s’organisait en six séances avec des films issus des collections de la Cinémathèque suisse.

Parmi ces titres, cinq étaient des versions numériques restaurées par l’institution, pendant que deux résultaient de restaurations photochimiques. Si on connaissait déjà les métrages les plus célèbres de Lindtberg comme «Die Vier im Jeep» et bien sûr «Die letzte Chance», d’autres sont par définition plus rares. C’est le cas de «Marie-Louise» (1944), œuvre tournée à la fin de la guerre, film poignant qui traite du destin tourmenté d’enfants perdus au cœur du maëlstrom de la Seconde guerre mondiale.

La parfaite restauration de la copie montrée permettait de s’immerger au cœur d’un mélodrame à peine dégrossi, parfois un peu affaibli par la prestation de la petite fille dans le rôle principal. Mais hormis ce point faible, le film demeure totalement tenu, moderne dans la grille de lecture qu’il propose, et prenant du premier au dernier plan, ce qui n’est pas forcément gagné.

Programme de restauration

Le «Wachtmeister Studer» de 1939, autre restauration nécessaire, reste plus classique dans sa narration, et ce qu’il raconte est d’ailleurs inspiré d’une série de romans policiers imaginés par Friedrich Glauser. Sauf qu’ici, l’intrigue est surtout prétexte à détailler les caractères qu’on y croise, à analyser l’atmosphère oppressante et hostile des campagnes en ces époques tourmentées. Le film fonctionne dès lors sur ces deux tableaux sans que l’un l’emporte au détriment de l’autre.

De la part de la Cinémathèque suisse, ce programme de restauration s’inclut dans un projet global et cohérent dont on avait déjà pu voir le résultat à Berlin avec la redécouverte de «Romeo und Julia auf dem Dorfe» de Hans Trommer et Valérien Schmidely, classique quelque peu oublié de 1941.

Le festival de Bologne, évidemment, ne se réduisait pas à ça. Comme d’habitude, les sections étaient aussi nombreuses que les spectateurs et voir des salles combles pour des programmes de films de 1903 faisait véritablement plaisir. Le muet comme le sonore y occupaient des places de choix, et cette année, on a pu redécouvrir une partie de la filmographie de Rouben Mamoulian, admirer le travail d’écriture de Suso Cecchi d’Amico, faire connaissance avec les débuts (décevants) de Michael Powell avant qu’il ne rencontre Emeric Pressburger, faire la lumière sur le Japonais Teinosuke Kinugasa, auteur de la première version de «La Vengeance d’un acteur», et surtout remonter le temps jusqu’en 1923.

Et, pour rester dans le muet, on a aussi pu découvrir certains films de et avec la diva d’origine polonaise Diana Karenne (attention, sa notice wikipédia est bourrée d’erreurs) dont on croyait tous les films perdus, avant qu’on ne retrouve, fin 2022, trois copies dans un coin du Gosfilmofond de Moscou. C’est dans ces conditions qu’on peut parler de miracle bolognais.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

