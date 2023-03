Sortir ce week-end – Des frissons, de la passion, des fantasmes Dans le canton, les propositions culturelles à découvrir ce week-end sont musicales, théâtrales et pour les enfants. Matthieu Chenal Boris Senff

Classique: Le Mont Musical

Christian Chamorel signe la programmation du Mont Musical. Jacques PHILIPPET

La 11e édition du Mont Musical signée par le pianiste Christian Chamorel perpétue l’exigence qualitative et l’originalité des programmes à travers trois concerts de musique de chambre. Felix Mendelssohn et sa sœur Fanny se partagent le menu de vendredi avec des lieder chantés par Benoît Capt et des trios; Robert Schumann et sa femme Clara apparaissent samedi dans un florilège choral emmené par l’Ensemble Post-Scriptum. Le Geneva Brass souffle ses transcriptions et ses surprises dimanche après-midi.

Concert: Passion

«La Passion selon saint Matthieu» de Bach est portée par le jeune ensemble La Fontana Cantabile et les maîtrises de Saint-Pierre-aux-Liens et du Conservatoire populaire de Genève, coachés par le ténor Gerd Türk et dirigés par Jean Gautier-Pignonblanc.

Scènes: «L’Analphabète»

Catherine Salviat redonne vie à Agota Kristof dans «L’Analphabète». DR

Les souvenirs d’Agota Kristof, réfugiée en Suisse, à Neuchâtel, en 1956, après une traversée par l’Autriche pour fuir les troubles politiques de la Hongrie, un nourrisson dans les bras… Ce récit avait été adapté pour la scène en 2008 par Sifiane El Asad. Catherine Salviat lui redonne vie au TKM. Ce jeudi, discussion après la représentation avec Marlyse Pietri, fondatrice des Éditions Zoé, qui avaient publié plusieurs livres de l’autrice, dont «L’Analphabète».

Théâtre: «Quand je serai grand»

Vincent Jacquet imagine Didier Roussel, né le 21 juillet 1969, jour où l’homme a marché sur la Lune, enfant différent, bloqué à l’âge de ses 10 ans mais dont les rêves le transportent dans l’espace. Que deviendra son fantasme d’astronaute confronté au regard de l’autre, en l’occurrence un journaliste qui tourne un film sur sa confrontation au réel?

Famille: «Aouuuu!»

Le Théâtre de Marionnettes de Lausanne propose une fable bilingue pour vaincre ses peurs. Sepp Devries

Petit lapin frémit de multiples angoisses. Pour vaincre ses peurs et se donner du courage, il se déguise en loup mais le subterfuge ne résoudra pas forcément ses problèmes… La fable bilingue du Théâtre de marionnettes de Lausanne illustre les craintes des petits… et de tout un chacun.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.