Ambassadeur tué en RDC – Des funérailles d’État organisées à Rome Jeudi, un hommage national a été rendu à Rome à l’ambassadeur italien tuée en RDC et son garde du corps.

L’Italie a rendu un hommage national à Rome jeudi à son ambassadeur tué en République démocratique du Congo (RDC). AFP

L’Italie a rendu un hommage national jeudi à son ambassadeur en République démocratique du Congo (RDC). Celui-ci a été tué avec son garde du corps dans l’attaque d’un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM).

Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balles lorsque le convoi du PAM a été pris dans une embuscade lundi dans la province du Nord-Kivu (est), près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustafa Baguma Milambo, 56 ans, ont aussi été tués.

Sur la marche funèbre de Chopin, les cercueils des deux Italiens, rapatriés mardi, ont été portés par des carabiniers en l’église Sainte-Marie des Anges à Rome, pour des funérailles d’État.

Une petite foule

En raison des mesures de distanciation dues à l’épidémie de Covid-19, une petite foule seulement a accueilli devant l’église les deux cercueils.

En présence des familles des victimes, le chef du gouvernement Mario Draghi, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ainsi que plusieurs ministres ont assisté à la cérémonie présidée par le cardinal Angelo De Donatis.

«Aujourd’hui nous sentons l’angoisse de trois familles, de deux nations et de la famille entière des nations. Une angoisse parce que la paix tant désirée n’est pas présente (…) parce que les promesses de justice ont été trahies», a déclaré le prélat dans son homélie.

«Luca, Vittorio et Mustafa ont été arrachés à ce monde par les griffes d’une violence stupide et féroce (…) qui n’apporte que de la douleur», a-t-il ajouté. Passionné par l’Afrique, Luca Attanasio est le premier ambassadeur italien tué dans l’exercice de ses fonctions.

Une enquête exigée

Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, a demandé mercredi au PAM et à l’ONU l’ouverture d’une enquête et exigé «le plus rapidement possible, des réponses claires».

Selon les autorités congolaises et italiennes, le convoi est tombé dans une embuscade à trois kilomètres de sa destination, la commune de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru.

Après avoir abattu Mustafa Baguma Milambo, six assaillants munis d’armes de type AK-47 ont obligé les occupants des deux véhicules composant le convoi à les suivre dans le parc des Virunga, célèbre pour ses gorilles.

Alertés, des rangers et des militaires congolais se sont mis à la poursuite des assaillants. Les circonstances ayant ensuite entraîné la mort des deux Italiens ne sont pas clairement établies mais l’autopsie a révélé qu’ils avaient été mortellement blessés par deux tirs chacun.

Les autorités congolaises accusent les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), installées dans l’est de la RDC. Mais dans un communiqué parvenu mardi à l’AFP, les rebelles des FDLR ont nié être impliqués

ATS