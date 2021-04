Hockey sur glace – Des gardiens au top et un capitaine en flop C’est l’heure du traditionnel carnet de notes des joueurs du Lausanne Hockey Club, après leur élimination en quarts de finale des play-off. Jérôme Reynard

La saison des Lausannois est terminée depuis vendredi dernier. KEYSTONE

Au terme d’une saison décevante, car conclue par une élimination en quarts de finale des play-off, des satisfactions peuvent toutefois être retirées, dans les rangs du LHC. Elles sont d’ailleurs mises en avant dans le traditionnel carnet de notes des joueurs (voir ci-dessous), dominé par la paire de gardiens Tobias Stephan - Luca Boltshauser, le défenseur Lukas Frick ainsi que les attaquants Christoph Bertschy et Denis Malgin.

Les derniers remparts lausannois ont porté leur équipe lors de la première partie de championnat et ils se sont globalement montrés solides, hormis une baisse de régime durant le passage à vide collectif de février-mars. Lukas Frick, lui, a continué à monter en puissance, sur la lancée de son exercice 2019-2020. Devant, Denis Malgin et Christoph Bertschy ont assumé leur statut de leaders offensifs, même si le No 22 a semblé manquer de fraîcheur en play-off.