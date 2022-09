Formation aux métiers de la terre – Des générations de paysans disent merci, et bientôt adieu, à Marcelin Alors que le «campus» s’apprête à fermer ses portes, le centenaire célébré ce week-end a ravivé les souvenirs de la famille Delay, ou encore de Guy Parmelin. Cédric Jotterand

Vivant à quelques centaines de mètres de Marcelin, la famille Delay de Monnaz y envoie les siens de génération en génération. De gauche a droite Edmond (alias Didi), son fils Bertrand, son petit-fils Vincent et Martin (2 ans). Le petit dernier devra se rendre à Moudon s’il embrasse cette profession. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN

On ne peut pas parler d’enterrement de première classe, mais tout de même. Un conseiller fédéral qui vient célébrer une école centenaire dont tout le monde sait qu’elle est condamnée, voilà une drôle de manière de faire la fête. Fréquentée par des générations de paysans et de vignerons – rejoints au carrefour de l’an 2000 par les apprentis et les gymnasiens – l’école d’agriculture de Marcelin, sur les hauts de Morges, reste et restera tout de même un haut lieu de la formation agricole dans les cahiers et les souvenirs.