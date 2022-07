Opération d’entraide – Des Genevois du SIS ont combattu les feux en Gironde Douze sapeurs-pompiers et quatre véhicules ont prêté main-forte à leurs collègues français à Landiras. Eric Budry

Les douze sapeurs-pompiers du SIS étaient tous en congé ou en vacances durant la période où ils étaient engagés en Gironde. @SIS

Les incendies en Gironde n’ont pas laissé indifférent le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève, désormais rattaché à un groupement intercommunal. Le 19 juillet à 4 heures du matin, les autorisations accordées, douze pompiers professionnels et quatre véhicules – deux tonnes-pompe et deux véhicules de transport pour la logistique – ont pris la route de la Gironde pour soutenir leurs collègues français en lutte depuis dix jours contre des feux gigantesques à la Teste-de-Buch et à Landiras.