Il y a eu des rires, des larmes, de la passion et une joie de vivre revigorante. Samedi, le tournoi Graines de foot a vécu sa 20e édition dans un esprit si positif que les 8000 enfants qui y ont participé en garderont un souvenir indélébile.

Des footballeurs de 6 ans à 13 ans ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Si bien que l’on a assisté à des situations de jeu parfois épiques. Comme lors de la demi-finale entre Lausanne (SLO) et Échallens qui s’est terminée aux penalties. Lors du dernier tir au but manqué des Challensois, plus personne n’était sur le terrain des Trois-Sapins, mais à Wembley, au Camp Nou ou au Stade de France. Les attitudes des vainqueurs et celles des vaincus ressemblaient tellement à celle des stars de la Ligue des champions. «Ce n’est pas grave, ils apprennent beaucoup de ce genre de situations», sourit Malik Benturqui, papa d’un des vaincus. Aussitôt après le dénouement, l’entraîneur d’Échallens, David Tulleuda, est allé féliciter ses joueurs. «Je suis fier de vous. Même les adversaires ont dit que nous aurions mérité de gagner.» Tous les joueurs de SLO sont eux aussi allés saluer et consoler leurs adversaires.