Ma Suisse en mots croisés – Des grilles pour faire cogiter les cruciverbistes vaudois Les Éditions Montsalvens (Bulle et Montreux) sortent un livre de mots croisés pour chaque canton romand. Premier de la série: Vaud, avec Gilles en couverture. Christophe Boillat

Qui de mieux que Gilles pour illustrer la couverture de l’édition vaudoise de «Ma Suisse en mots croisés»? DR © Mibé

En six lettres: «Elle subit des coups de boutoir aux Charbonnières.»* En sept lettres: «Il n’est pas venu à Chillon pour une croûte.»** Voici deux des centaines de définitions proposées dans «Ma Suisse en mots croisés.» Ce recueil pour cruciverbistes passionnés et avertis est essentiellement axé sur le Pays de Vaud et ses particularités.

«C’est le premier d’une série, mettant à l’honneur la Suisse d’une manière ludique et innovante», explique Francis Antoine Niquille, instigateur de ces casse-tête pour amateurs de mots croisés. Le fondateur et patron des Éditions Montsalvens, actives depuis Bulle et Montreux, lance en juin les premières Estivales du Livre à Montreux, ainsi qu’une nouvelle parution autour de la littérature; «L’Écritoire».

Après Vaud, c’est Fribourg qui vient d’être décliné dans «Ma Suisse en mots croisés»; avant, dans l’ordre, Valais cet été, Neuchâtel, Genève et Jura à paraître chaque semestre jusqu’en juillet 2023. Berne et le reste de la Suisse feront l’objet d’un septième ouvrage.

«Pas venu à Chillon pour une croûte»

Les grilles, exigeantes d’un point de vue de la réflexion et de la connaissance, ont été conçues par le verbicruciste Jean Rossat. Il a notamment œuvré pour «Le Temps» et «Femina». L’image de couverture – représentant le chansonnier Gilles portant le drapeau cantonal sur le Léman avec Chillon en toile de fond – et les illustrations sont de Mibé. Ce dernier est dessinateur de presse notamment pour «La Broye» et «Agri».

«Ces mots croisés sont une belle illustration de nos vies, d’autant plus quand la grille est en français de Suisse!» Laurent Wehrli, syndic de Montreux et auteur de la préface

Le tome vaudois est préfacé par le syndic de Montreux et conseiller national Laurent Wehrli, également président de la délégation suisse à l’Assemblée parlementaire francophone: «Ces mots croisés sont une belle illustration de nos vies, d’autant plus quand la grille est en français de Suisse!»

Un exemple de grille (solution en encadré)

Outre les 26 grilles, 10 par 10, le recueil compte plusieurs pages d’helvétismes et de mots relatifs à la Suisse. «Ceux qui figurent en gras sont forcément dans les grilles», suggère François Antoine Niquille, en charge des helvétismes dans le comité de rédaction de l’Officiel du Scrabble, édité par Larousse.

Allez, une petite dernière pour finir. En huit lettres: «Plage de sable à Montreux, comme son nom ne l’indique pas.»***