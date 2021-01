Politique environnementale – Des habitants se remobilisent face aux décharges Autour des projets de Daillens et de Grandson, des associations critiquent la nouvelle planification du Canton. Camille Krafft

Les deux projets de décharge, dont celui des Échatelards, à Grandson, doivent être remis à l’enquête cette année. Membres de l’association de protection de l’Arnon et de sa région, Stephane Schwartz (à g.), Florentina Leordean et Warren Tonkin qualifient la nouvelle planification du Canton d’«opération de communication». 24HEURES/Jean-Paul Guinnard

Ce devait être un nouveau départ, un redimensionnement. Pourtant, alors que les projets de décharge de la Vernette (Daillens/Oulens) et des Échatelards (Grandson) n’ont pas encore été remis à l’enquête, des opposants s’insurgent contre la nouvelle planification du Canton. Présentée fin novembre, cette dernière a depuis été analysée par l’association Daillens-Oulens, face à quel vent? ainsi que par l’Association de protection de l’Arnon et de sa région (APAR) du côté de Grandson. Et les conclusions ne sont pas tendres.

«L’intérêt économique de certaines entreprises privées prime les nuisances: bruit, qualité de l’air, trafic de poids lourds», conclut Face à quel vent?, qui mobilise ses troupes en vue de nouvelles oppositions. En cause notamment: des volumes plus importants que dans la précédente version du Plan cantonal de gestion des déchets (PGD), datant de 2016. Or la communication officielle laissait penser que la planification serait revue à la baisse, rappelle l’APAR.