Attaque informatique – Des hackers chinois ont attaqué des groupes de défense américains

Des pirates informatiques chinois ont piraté une société américaine de logiciels de contournement (VPN) pour pénétrer dans les réseaux informatiques d’entreprises américaines de défense, a annoncé mardi le consultant en sécurité informatique Mandiant.

Selon le rapport publié par Mandiant, au moins deux groupes de hackers, dont l’un est considéré comme proche du gouvernement chinois, sont liés au logiciel malveillant qui a exploité les vulnérabilités des VPN -- systèmes permettant d’établir une connexion sécurisée -- de la société Pulse Secure, qui appartient au groupe Ivanti, basé dans l’Utah, État de l’ouest des Etats-Unis.

«Un nombre limité de clients»

Les pirates ont utilisé ce logiciel malveillant pour tenter de voler les identités des utilisateurs du VPN et pénétrer dans les systèmes informatiques de groupes de défense entre octobre 2020 et mars 2021, précise le rapport. Des gouvernements et des sociétés financières d’Europe et des États-Unis ont également été visés, selon le consultant américain, qui désigne l’un des groupes sous le nom de UNC2630.

«Nous soupçonnons UNC2630 d’opérer au nom du gouvernement chinois et d’avoir des liens avec APT5», un groupe de hackers connu pour être lié aux autorités de Pékin, indique le rapport de Mandiant. Le consultant précise qu’une «tierce partie fiable» a elle aussi lié ce nouveau piratage à APT5. «APT5 vise régulièrement les réseaux de groupes à haute valeur ajoutée», ajoute-t-il. «Leurs cibles préférées semblent être des sociétés du secteur de l’aéronautique et de la défense, situées aux États-Unis, en Europe et en Asie.»

Le rapport ne précise pas combien de sociétés ont été affectées. Pulse Secure a confirmé la plus grande partie du rapport de Mandiant, précisant avoir déjà fourni à ses clients des solutions pour bloquer le logiciel malveillant. Le fabriquant de VPN a assuré que le piratage avait affecté «un nombre limité de clients».

