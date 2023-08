Économie en Suisse – Des hausses de salaires grignotées par l’inflation en 2024 Les entreprises tablent sur une hausse des salaires de 2% en moyenne ces 12 prochains mois, selon un sondage du KOF.

Les employés du domaine l’hôtellerie-restauration, en manque cruel de main-d’œuvre, devraient par contre bénéficier d’une hausse des salaires supérieure à la moyenne, soit de 3,8%, selon le sondage du KOF. KEYSTONE

Les employés devraient prochainement profiter d’une hausse des salaires, mais ces augmentations risquent d’être en grande partie, voire totalement, grignotées par l’inflation. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pourrait par contre bénéficier d’un relèvement plus substantiel de la rémunération.

Ces 12 prochains mois, les sociétés tablent sur une hausse moyenne des salaires de 2%, a indiqué lundi le centre d’études conjoncturelles zurichois KOF, se basant sur un sondage auquel ont participé 4500 entreprises.

Hausse dans la restauration

Les augmentations de salaires prévues en 2024 sont relativement faibles dans le secteur de l’industrie manufacturière (+1,5%) et du commerce de gros (+1,6%). «La situation des affaires et les attentes en matière d’emploi de ces branches se sont (…) nettement refroidies au cours des derniers mois», car elles «ressentent l’atonie du commerce mondial et le ralentissement de la consommation dans d’importants pays exportateurs comme l’Allemagne», ont souligné les économistes de l’institut rattaché à l’École polytechnique fédérale de Zurich.

Les employés du domaine l’hôtellerie-restauration, en manque cruel de main-d’œuvre, devraient par contre bénéficier d’une hausse des salaires supérieure à la moyenne, soit de 3,8%, selon le sondage du KOF. Ce secteur serait donc le seul à bénéficier l’année prochaine d’une croissance réelle de la rémunération, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation.

Inflation élevée

Selon les différents économistes, l’accélération des prix devrait certes se calmer en 2024, mais l’inflation risque toujours d’être élevée. Le KOF et leurs homologues de l’institut BAK Economics tablent ainsi l’année prochaine sur une augmentation respective de 1,5% et 1,6% des prix à la consommation. La Banque nationale suisse (BNS) est par contre plus prudente et anticipe une inflation à 2,2% en 2024, un niveau qui annulerait la majeure partie des hausses de salaires.

Les entreprises sondées par le KOF prévoient même une inflation à 2,5% l’année prochaine. «Le pouvoir d’achat fondrait complètement» dans ce cas de figure, a averti le KOF.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.