Personne n’a, jusque-là, aperçu le loup à Yvorne. Mais plusieurs habitants ont entendu ses hurlements, il y a une quinzaine de jours. Certains ont alerté la Municipalité, d’autres le garde-faune. D’autres bruits étranges ont été signalés: passage de trains – fantômes puisque aucune voie ne traverse la commune – ou cris de bergers hélant leur troupeau, pour n’en citer que quelques-uns.

Déjà entendu du côté de Baulmes il y a un an, l’inquiétant rôdeur a rapidement été identifié, tout invisible qu’il est: il s’agit en réalité de sons enregistrés, destinés à éloigner le gibier. Les chevreuils et chamois sont friands des jeunes bourgeons et occasionnent des dégâts dans le vignoble.