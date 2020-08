Expo à Tolochenaz – Des idées à la portée de tous contre le réchauffement climatique La Maison de la rivière propose des solutions applicables au quotidien pour faire face à l’effet de serre dans son exposition «Clim-Expo». Benoît Cornut

Les commissaires de l’exposition Anais Fayolle, Élise Gremaud, Laure Borgeaud, Guirec Gicquel de l’Office fédéral de l’environnement et Jean-François Rubin, directeur de la Maison. Cornut

S’il était il y a encore quelque temps aisé de pratiquer la politique de l’autruche en matière de réchauffement climatique en Suisse, le sujet semble de plus en plus compliqué à éviter. Pour preuve, la Maison de la rivière, davantage coutumière d’expositions sur des espèces animales ou végétales, s’est saisie du dossier à travers sa «Clim-Expo».

Des jeux et des animations rythment le parcours initiatique du visiteur, avec pour objectif de lui faire passer un message sans «trop» le faire culpabiliser. «Le but n’est pas d’être moralisateur, mais de montrer que toute une série de solutions existent déjà et que l’on peut les trouver à tous les niveaux, même à l’échelon d’une petite commune. Mille choses sont possibles pour s’adapter aux changements climatiques», déclare Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la rivière.

Mettre la main à la pâte

On apprend ainsi l’impact que peuvent avoir les différents modes de transports et l’activité humaine de manière plus générale, on se confronte au destin de plusieurs espèces animales et végétales si les émissions de gaz à effet de serre ne se calment pas… On devient acteur de l’exposition en prenant part aux interactions proposées par la Maison de la rivière. Parfois à nos dépens, comme lorsqu’il s’agit de pédaler sur un vélo pour fabriquer une énergie dont la valeur semble tout d’un coup autrement plus précieuse.

«Une telle expo permet de relayer la problématique à la population et de montrer que des actions sont possibles» Guirec Gicquel, collaborateur scientifique de l’OFEV et coordinateur du programme de stratégie d’adaptation aux changements climatiques

Individuelle, la prise de conscience doit devenir globale pour que le message ait un impact réel sur le climat. C’est du moins la volonté de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Ainsi, l’expo tolochinoise prévue jusqu’au 28 mars 2021 fait partie des 50 projets retenus par le programme pilote de stratégie d’adaptation aux changements climatiques conduit par l’OFEV. Après une première phase (2013-2017) qui a donné lieu à la réalisation de 31 projets sur diverses thématiques liées au réchauffement climatique, la seconde soutient d’ici à 2022 des projets pour un budget total de 4 millions de francs.

La «Clim-Expo» s’inscrit dans le volet «Communication, sensibilisation et information», qui est «particulièrement important car il permet de relayer la problématique à la population, de la dédramatiser et de montrer que des actions sont possibles, déclare Guirec Gicquel, collaborateur scientifique et coordinateur du programme. Et que même si les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sont importants, il faut continuer cette politique d’adaptation.»