Risques liés à la canicule – Des itinéraires populaires de haute montagne sont interdits Plusieurs sentiers de randonnée dans les Alpes ne peuvent pas être pratiqués cet été en raison de la fonte des glaciers et du risque de chute de pierres.

Le Cervin est parmi les sommets alpins concernés par les interdictions d’emprunter certains passages. KEYSTONE/Anthony Anex

Il a été interdit d’emprunter certains des sentiers de randonnée les plus populaires des Alpes cet été en raison des températures élevées dans cette chaîne de montagnes. La neige y est rare et les glaciers fondent à une vitesse alarmante.

Des voies qui sont normalement sûres à cette époque de l’année sont désormais dangereuses en raison du risque, par exemple, de chute de pierres libérées par la glace. «Des avertissements sont actuellement en vigueur dans les Alpes pour une douzaine de sommets, dont le Cervin et le Mont-Blanc», a expliqué à l’AFP Pierre Mathey, secrétaire de l’Association suisse des guides de montagne et directeur des remontées mécaniques du Valais.

Les guides alpins qui accompagnent habituellement des milliers de randonneurs sur le plus haut sommet d’Europe ont annoncé en début de semaine qu’ils cesseraient de grimper sur les voies les plus classiques du Mont-Blanc, qui s’étend sur la France, l’Italie et la Suisse, en raison des températures élevées.

Onze morts en Italie

Ils ont également annulé les voyages sur la route classique vers le sommet de la Jungfrau. C’était apparemment la première fois en un siècle que les balades y étaient annulées.

Au début du mois, onze alpinistes ont perdu la vie après avoir été ensevelis sous la glace, la neige et les rochers dans les Alpes italiennes lorsqu’une partie du glacier du Mont Marmolada s’est détachée. Huit personnes ont également été blessées.

Le glacier s’est rompu après qu’une température record de 10 degrés Celsius eut été enregistrée sur la plus haute montagne des Dolomites un jour plus tôt. Les scientifiques affirment que le changement climatique rend plus imprévisibles des glaciers auparavant stables.

