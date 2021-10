Transition durable – Des jardiniers citoyens qui agissent pour le changement Les coprésidents de l’association Au-Potager sont engagés dans plusieurs actions locales et participent au Festival du Film Vert à Nyon. Yves Merz

Elisabeth Petraki et François Lhuissier, au Café Ex Machina, à Nyon, où se tient une exposition photographique en lien avec le Festival du Film Vert. PATRICK MARTIN/24HEURES

Ce sont de jeunes parents convaincus qu’il faut – et qu’on peut – agir au niveau local pour que le monde de demain soit meilleur. Membres fondateurs et coprésidents de l’association Au-Potager à Nyon, Elisabeth Petraki et François Lhuissier ne se contentent pas de cultiver des légumes sans pesticides. Tous deux s’impliquent dans la vie de la cité pour défendre la cause écologique. Elisabeth est au comité de La Manivelle, une bibliothèque d’objets qui sera inaugurée le 9 octobre, et François est au comité de l’épicerie participative Le Local, créée il y a deux ans. De plus, on les retrouve dans le cadre du Festival du Film Vert, qui débute ce jeudi à Nyon.