Taxe sur le stationnement – Dès jeudi, les motards parisiens passeront à la caisse Pour parquer son scooter ou sa moto à Paris, il faudra désormais payer la moitié de ce que paient les automobilistes. Certains ont déjà renoncé à leur véhicule. Alain Rebetez - Paris

Les deux-roues motorisés n’ont pas toujours bonne presse à Paris, où certains les trouvent bruyants, dangereux et souvent mal garés. AFP

Sur le bitume, le long des 42’000 places de parc réservées aux motos et aux scooters dans la ville de Paris, un mot écrit à la peinture blanche a été ajouté ces derniers temps: payant. Car dès le 1er septembre, le stationnement des deux-roues motorisés ne sera plus gratuit. Du lundi au samedi et de 9 h à 20 h, il faudra payer.