Forêt de La Fouly – Des jeunes en transition ont construit le couvert forestier La Municipalité de Féchy a fait construire un abri dans la forêt qui lui appartient à Gimel. Un projet qu’elle a mis sur pied avec l’aide d’une fondation qui favorise l’insertion professionnelle. Maxime Schwarb

L’abri forestier de la Commune de Féchy a été construit par quatre jeunes de la Fondation Le Repuis, dont le rôle est de les aider à trouver leur voie professionnelle. Schwarb

Ces derniers mois, tous les villages propriétaires de forêts ont constaté un nouvel engouement pour la visite de leurs bois, une destination très locale qui a étonnement comblé l’absence d’espaces plus lointains. Cela ne pouvait pas mieux tomber avec le projet déjà emmanché par l’Exécutif de Féchy, qui vient de terminer son nouveau couvert dans la forêt de La Fouly, aux abords du village de Gimel.

Propriétaire des bois, la Commune «voisine» a pris l’initiative afin de créer un espace adéquat pour les écoliers et les promeneurs. «Cela permettra aux classes et aux marcheurs de pouvoir prendre leur pique-nique dans un endroit aménagé, à l’abri et au sec», se félicite Marc Morandi, municipal de Féchy chargé des forêts.

Engagement social

La construction de l’édifice est également teintée d’un engagement social, puisque le couvert a été façonné par des jeunes du Centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis à Grandson. Une fondation qui aide des adolescents au parcours difficile à s’insérer sur le marché du travail. «Comme le couvert est en partie destiné à des courses d’école, on s’est dit que c’était une belle démarche qu’il soit aussi créé dans ce même esprit de relève», souligne Marc Morandi.

«C’est une chance pour nos jeunes d’avoir pu mener cette construction en pleine nature.» Vincent Félix, maître socioprofessionnel

Le projet a donc permis à quatre jeunes de se familiariser avec les métiers du bois. «Cela représentait une vraie chance de pouvoir construire une charpente en pleine nature», confie Vincent Félix, le maître socioprofessionnel chargé de superviser les futurs apprentis.

Réalisation collective

La réalisation du couvert de la forêt de La Fouly aura aussi été l’occasion de rassembler différentes forces collectives, puisque l’École de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs et le responsable de formation du Groupement forestier de la Saubrette ont également été mobilisés. «La symbiose a tout de suite pris», confie Marc Morandi devant le dernier projet qu’il a conduit en tant que municipal et inauguré quelques heures avant de rentrer dans le rang.

