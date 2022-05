Sexualité et genre dans le canton – Des jeunes LGBTIQ+ témoignent des agressions subies Une étude vaudoise présentée ce mardi révèle que les violences, le harcèlement et les problèmes de santé touchent davantage les non hétéro. Témoignages. Joel Espi

Maximilien, Léa Anastasia et Maxime ont participé à un projet de vidéo pour informer sur les différences d’identité de genre. ODILE MEYLAN

«J’ai été harcelé depuis tout petit parce que j’étais gros, jusqu’à la descente aux enfers lorsque j’ai eu 13 ans.» Ces mots de Maxime, 23 ans et qui s’identifie comme non binaire, pourraient être repris par de nombreux jeunes qui ne s’identifient pas comme exclusivement hétérosexuels, et alors que les violences contre les LGBTIQ+ ont explosé l’année dernière.