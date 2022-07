Musique classique – Des jeunes musiciens du monde entier débarquent à Morges L’Académie musicale vit sa 36e édition après deux années d’arrêt. Le but est une nouvelle fois de démocratiser un genre perçu comme «élitiste». Maxime Schwarb

De gauche à droite, Sylvain Hirsch, président du comité de l’Académie musicale, Antoine Gilliéron, directeur, et Erika Lukin-Mertz, chargée de projets. JEAN-PAUL GUINNARD

«Cette année, j’ai un professeur et deux étudiantes», déclare Geneviève Stucky-Muret. À 76 ans, cette Morgienne héberge une nouvelle fois des personnes venant à Morges dans le cadre de l’Académie musicale. La manifestation se déroule du 17 au 24 juillet, pour une 36e édition synonyme de retrouvailles après deux années de disette. «Avec notre dimension internationale, on était une victime évidente de la pandémie. Mais ces deux ans nous ont finalement permis de consolider nos fondamentaux», relève le directeur Antoine Gilliéron.

L’Académie musicale de Morges existe depuis 1985 et donne l’occasion à de jeunes musiciens professionnels du monde entier d’améliorer leur pratique du violon, de la flûte ou du violoncelle. «Cette année, nous en accueillons une vingtaine essentiellement en provenance d’Europe, mais il y a aussi un étudiant originaire de Colombie», précise Antoine Gilliéron.

«Il y a une volonté de démocratisation de la musique classique. C’est pour ça que nous organisons des concerts gratuits, afin de sortir du cliché élitiste qui colle à la discipline.» Sylvain Hirsch, président du comité de l’Académie musicale de Morges

En plus des journées de cours, les élèves – âgés en moyenne de 25 ans – auront également la possibilité de se produire devant un public puisque trois concerts sont organisés dans la Coquette. «On essaie toujours de marcher sur deux pieds. Le premier est cette excellence représentée par des professeurs réputés et le fait qu’il faut déjà avoir un bagage pour pouvoir participer à l’AMM. Le second est la démocratisation de la musique classique. C’est pour ça que nous organisons des concerts gratuits, afin de sortir du cliché élitiste qui colle à la discipline», argumente Sylvain Hirsch, président du comité de l’Académie Musicale de Morges.

Une philosophie humaniste

Pendant une semaine, les jeunes musiciens ainsi que les professeurs sont hébergés dans des familles d’accueil vivant dans la région de Morges. «C’est sympa pour les élèves, ça leur permet d’avoir une aide au quotidien, par exemple pour avoir des idées de balades ou partager un repas le soir. Et c’est encore plus important quand on vient de l’autre bout du monde», justifie Erika Lukin-Mertz, chargée de projets.

Une intégration dans la vie locale qui s’insère parfaitement dans la démarche pédagogique de l’académie. «Nous avons une approche globale du métier de musicien. On ne développe pas juste le fait d’être un virtuose avec des entraînements de dix heures par jour, mais on leur offre des fenêtres sur la vie. L’idée de l’académie, c’est que les élèves aient aussi du temps pour faire des rencontres ou aller au musée par exemple», explique Antoine Gilliéron.

