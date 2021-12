Pétition lancée par des mineurs – Des jeunes se mobilisent pour leur rêve de skatepark à Échichens Un groupe d’amis a récolté une centaine de signatures pour la création d’un site dédié aux sports à roulettes dans la commune des hauts de Morges. L’initiative est prise très au sérieux par les autorités locales. Lucas Philippoz

Féru de trottinette, Tyll Dörries (à gauche) est à l’origine d’une pétition pour un skatepark dans sa commune. Alexandre Grieu

Les mordus de skateboard, trottinette et roller auront peut-être un nouveau terrain de jeu dans la commune d’Échichens. Et ce, grâce à Tyll Dörries, 14 ans, qui a lancé une pétition demandant la création d’un espace dédié aux sports à roulettes sur le territoire communal.

«Avec mes amis, on va souvent au skatepark de Morges (ndlr: non loin du parc de Vertou), explique le jeune féru de trottinette. Mais il y a souvent beaucoup de monde, et les autres parcs les plus proches sont à plusieurs kilomètres.»