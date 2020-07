Animations historiques – Des jeux de piste médiévaux pour faire vivre l’été Estavayer/Payerne Tourisme vient de lancer deux explorations sur les traces du chevalier Humbert le Bâtard et de la reine Berthe de Souabe. Sébastien Galliker

La Quête d’Humbert le Bâtard se déroule en dix postes à suivre au cœur de la cité médiévale d’Estavayer-le-Lac. DR

Voyager au cœur d’Estavayer-le-Lac et de Payerne à l’époque du Moyen Âge. Par l’intermédiaire de la plateforme explore-broye.ch et de supports de jeu sous forme de sets de table disponibles aux bureaux d’information touristiques des deux villes ainsi que dans plusieurs restaurants, voici ce que propose Estavayer/Payerne Tourisme depuis quelques jours. «Cette exploration ludique et historique de l’été place ses participants sur les traces du chevalier Humbert le Bâtard et de la reine Berthe de Souabe», présente Chantal Volery, assistante de direction.

«Cette exploration ludique et historique de l’été place ses participants sur les traces du chevalier Humbert le Bâtard et de la reine Berthe de Souabe» Chantal Volery, assistante de direction Estavayer/Payerne Tourisme

Dans la bourgade médiévale d’Estavayer, la Quête d’Humbert le Bâtard invite à suivre les pas de l’illustre chevalier Humbert de Savoie, né vers 1377 et mort en 1443 au château de Chenaux. Durant deux heures, les détectives de tout âge partiront à la découverte d’une dizaine d’endroits fréquentés jadis par celui qui a donné sa forme définitive au château staviacois. À la clé, plus de 10’000 francs de bons seront à faire valoir dans les commerces du bourg fribourgeois.

Chaque premier jeudi

De l’autre côté de la frontière cantonale, l’Enquête de la reine Berthe se déroule sur une plus longue durée, tout au long des 20 points de visite du nouveau parcours muséal de l’abbatiale de Payerne. À l’aide d’archéologues et historiens, qui présenteront diverses vidéos chaque premier jeudi du mois jusqu’en avril 2021, le but sera de découvrir où se trouve le tombeau de la reine Berthe de Souabe, enterrée sur le site en l’an de grâce 961. Animations et ateliers mensuels agrémenteront ce jeu sur la durée.

Fruit du travail de la société d’ingénierie culturelle Thematis, la réalisation de ces activités a coûté 150’000 francs, les législatifs des deux localités ayant donné leur accord à la dépense. Ce plan de relance économique est soutenu financièrement par la communauté régionale de la Broye (Coreb) pour un tiers.