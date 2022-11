Expo de céramique – Des jouets crient en silence devant l’horreur pédocriminelle Petite mais puissante, l’exposition «Marche Blanche», de la vaudoise Katia Zagoritis, se tient à la Ferme des Tilleuls. Stéphanie Arboit

Dans l’exposition «Marche Blanche», de la vaudoise Katia Zagoritis, à la Ferme des Tilleuls, le visiteur est catapulté au cœur même de l’horreur, dans une chambre d’enfant victime de pédocriminalité. Odile Meylan

«Les pervers n’ont jamais honte puisque pour eux l’autre n’existe pas, c’est un pantin qui n’est là que pour leur propre plaisir.» Cette citation (tirée du livre «J’avais douze ans», où Nathalie Schweighoffer raconte le supplice d’avoir été violée par son père) vient en exergue dans l’exposition de Katia Zagoritis, «Marche Blanche», actuellement à la Ferme des Tilleuls.

La céramiste vaudoise a su mettre en scène le sujet douloureux et tabou de la pédocriminalité de manière très puissante. Le visiteur est catapulté au cœur même de l’horreur, dans une chambre d’enfant. Le «monstre» est là: une grande colonne évoquant un phallus, surplombé de dents immenses, disproportionnées et décharnées, serrées dans un rictus, coiffées des deux orifices squelettiques du nez – pseudo-sourire aux relents morbides.

Sur sa moitié inférieure, cette colonne est gravée de graffitis enfantins – dessins, griffures, mais aussi prénoms, Lucie, Nathan, Léa, Zoé… une petite empreinte de mains semble s’opposer dans une tentative dérisoire car perdue d’avance, face à plus fort qu’elle. «Les enfants essaient de lui faire prendre conscience qu’ils sont vivants, mais cela ne l’atteint pas, explique Katia Zagoritis. C’est pourquoi les marques s’arrêtent à la moitié de son corps», rendant la douloureuse impuissance des victimes patente face au monstre de plus de deux mètres.

Katia Zagoritis, céramiste vaudoise: «L’enfant est comme un pantin aux mains du pédocriminel: il n’est pas manipulé par des fils, mais par des paroles, par ce qui lui est dit pour qu’il se taise.» Odile Meylan

À la fois témoins du crime et doubles de la victime

Katia Zagoritis a placé des cadres au mur (certaines images se répètent, comme les flash-back des scènes traumatiques que revivent les victimes) et trois jouets d’enfant: un pantin, un ourson et une poupée. D’habitude associés à l’insouciance de l’enfance, ils s’incarnent ici en témoins des crimes perpétrés et se muent de surcroît en doubles de la victime. «L’enfant est comme un pantin aux mains du pédocriminel: il n’est pas manipulé par des fils, mais par des paroles, par ce qui lui est dit pour qu’il se taise. De plus, l’enfant est marionnette du pédocriminel, qui joue avec son corps, sa vie.»

Posé sur le petit lit, l’ourson semble hurler à gorge déployée. «Dans mes recherches sur le sujet, j’ai lu que les enfants se débattent mais ne crient pas, pour ne pas être punis. Il était important pour moi de transcrire ce cri en silence», souligne Katia Zagoritis. La bouche de l’ourson, exagérément ouverte, symbolise également l’impossibilité pour l’enfant de trouver les mots pour des actes qu’il ne sait pas qualifier. Et l’intrusion par effraction dans le corps.

Enfin, la poupée, aux orbites lacérées, «préfère se crever les yeux que se confronter à ce qui se passe», commente l’artiste. Un symbole du déni, échappatoire qu’utilise le cerveau pour survivre et ne pas sombrer dans la folie.

La poupée, l’un des trois jouets d’enfants présents dans l’exposition «Marche Blanche». D’habitude associés à l’insouciance de l’enfance, ils s’incarnent ici en témoins des crimes perpétrés et se muent de surcroît en doubles de la victime. Odile Meylan

Pour que le sujet ne reste pas tabou

Enfant, Katia Zagoritis a été marquée par la Marche blanche, organisée à Lausanne à la suite de celle de Bruxelles en 1996, contre les agissements pédocriminels de Marc Dutroux. Cette manifestation donne le titre à l’expo et la couleur. Mais le blanc des œuvres est jaunâtre, comme l’innocence salie.

Travail de CFC de 2013, récipiendaire du 1er Prix du Canton de Vaud et du Prix de reconnaissance (pour des travaux exceptionnels) de l’Association céramique suisse, mais seulement exposé à Carouge (GE) puis dans une Biennale française, «Marche Blanche» connaît enfin une visibilité en terres vaudoises grâce à La Ferme des Tilleuls. «Non seulement c’est une artiste d’ici, mais nous sommes convaincus de la qualité de son travail», souligne la directrice, Chantal Bellon.

«J’aimerais que les enfants n’aient plus peur de parler et que la société soit plus attentive aux signes.» Katia Zagoritis, céramiste vaudoise

«Mon intention est que ce sujet cesse d’être tabou, martèle Katia Zagoritis. Cela se passe partout, jour après jour, dans la plus grande discrétion. J’aimerais que les enfants n’aient plus peur de parler et que la société soit plus attentive aux signes – scolarité en baisse, prise ou perte de poids, mutilation, drogue, alcool, etc.»

