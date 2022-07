Mesure de classement en cours – Des jumelles hautement protégées à Territet «Germaine» et «Châtelaine», deux villas montreusiennes emblématiques, bénéficieront des plus hautes mesures nationales en matière de protection, a décidé le Canton. Christophe Boillat Riviera-Chablais votre région

Villas bien connues des Montreusiens, «Germaine» (à gauche) et «Châtelaine» ont été édifiées en 1899. Christophe Boillat

Preuve s’il en était de la pertinence de la mesure proposée par l’État de Vaud, plusieurs Montreusiens, la municipale Jacqueline Pellet en tête, se réjouissent du prochain classement en tant que monument historique d’importance nationale des villas «Germaine» et «Châtelaine» et leurs abords, à Territet. Sur demande de la propriétaire de la première, les deux bâtisses emblématiques très visibles depuis l’avenue de Chillon – sauf opposition et éventuellement recours – bénéficieront ainsi du dispositif de protection le plus étendu. Montreux compte déjà de nombreux monuments historiques, parmi lesquels les ruines de la tour de Sallauscex, le château du Châtelard ou le Grand Hôtel.

Les deux villas ont été édifiées en 1899 sur les plans de Jules-Napoléon Clerc (1844-1909) à la demande d’un dénommé Schneider. On doit à l’architecte français installé à Vevey le Théâtre municipal d’Évian et la célèbre villa «Florentine» de Montreux. Particularité de l’ensemble de Territet, «Germaine» et «Châtelaine» sont de vraies jumelles. «Elles sont disposées symétriquement autour d’un jardin d’hiver hémicirculaire en métal et verre fonctionnant comme un corps de liaison», dit-on au Canton. Elles sont pittoresques et presque tarabiscotées, avec force matériaux et textures, différentes couleurs, et enfin un faîte avec divers décrochements, hérissé de lucarnes et cheminées.

Ces villas «Belle Époque» montreusiennes, qui ont fait office de pensions, ne sont pas sans rappeler les villas Dubochet à Clarens, aussi classées depuis 1979, ou encore l’Hôtel Masson à Veytaux, identifié par Patrimoine suisse comme l’un des plus beaux du pays. Il incombera désormais aux propriétaires (ou futurs propriétaires), candidats à des subventions nationales, et sous surveillance de la Section monuments et sites vaudois de «conserver la forme et la substance de l’ouvrage» des jumelles.

Les deux maisons vues depuis le bas de l’avenue de Collonge à Territet. Christophe Boillat

