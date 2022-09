Championnats internationaux – Des kickboxeurs lausannois prêts à défier le monde Trois juniors et une active vont se frotter dès cette fin de semaine à l’élite mondiale et européenne. Avec l’or comme objectif. Pierre-Alain Schlosser

Joachim Iynedjian, Mia Mury, Théo Bezzola et Olivia Blanc entourent leur entraîneur, Alain Coppey. CHANTAL DERVEY

Ils ont les poings affûtés. Le regard déterminé. Des jambes prêtes à frapper. Et surtout une soif de médailles. Dès vendredi, trois jeunes du Lausanne Wushu et Boxing Institut se rendront aux Mondiaux de kickboxing à Lido di Jesolo (Ita). Et Olivia Blanc, Théo Bezzola ainsi que Joachim Iynedjian (tous 18 ans) ne visent rien d’autre que l’or.