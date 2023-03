Déforestation au supermarché – Des labels pour le bois «écologique» trompent le consommateur suisse Forêts vierges rasées et appellations mensongères: les étiquettes qui promettent un bois durable peuvent cacher des pratiques peu reluisantes. Sylvain Besson Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

Forêt rasée en Roumanie. Le bois a alimenté une usine de pellets vendus dans les magasins suisses. Euronatur