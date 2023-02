Le futur sous prisme artistique – Des lendemains qui chantent différemment Le Centre Pompidou-Metz croise les perspectives de la science-fiction avec les enjeux de l’art contemporain dans l’exposition «Les portes du possible». Immersion. Boris Senff

L’œuvre «A Reversed Retrogress, Scene 2» (2013) de Mary Sibande, hybridation entre écologie et afrofuturisme. Courtesy of the artist / Photo © Anne Tetzlaff

Sur les deux étages et les 2300 m² de l’exposition «Les portes du possible» du Centre Pompidou-Metz, les chemins sont aussi nombreux que les lectures possibles. Une impression encore renforcée par la scénographie d’ensemble, qui fait émerger les œuvres entre des murs qui semblent avoir été sauvés de la ruine et ménagent dans leurs brèches des passages, des lieux un peu secrets, dans un labyrinthe aussi très sensoriel où il est agréable de se perdre. Un terrain de jeu (de l’esprit et des sens). Quitte à se retrouver par hasard dans un coin lecture où sont mis à disposition de nombreux ouvrages.