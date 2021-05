Vote en ligne – Des libéraux incitent à railler des initiatives féministes Pour la deuxième année consécutive, une association pilotée par un comité bourgeois propose d’épingler des élues et hauts fonctionnaires qui s’engagent pour davantage d’égalité. Benjamin Pillard

Dans sa motion déposée il y a deux mois, la conseillère nationale genevoise d’extrême gauche Stéfanie Prezioso Batou demande au Conseil fédéral d’étendre les prestations prises en charge par l’assurance maladie de base à l’ensemble des moyens de contraception, ainsi qu’aux protections hygiéniques. Keystone/Christian Beutler

Peu connu en Suisse romande, le «Paragraphe rouillé» est un prix décerné chaque année depuis 2007 par un comité constitué d’(ex-)politiciens ou entrepreneurs issus des partis bourgeois. Onze chantres de la liberté individuelle et du «moins d’État», majoritairement alémaniques: on y trouve actuellement la présidente du PLR Petra Gössi, le patron du Centre Gerhard Pfister, ou encore des poids lourds UDC tels que Gregor Rutz, Peter Spuhler et Jean-François Rime.

Dans le viseur de cette communauté d’intérêts baptisée «Priorité Liberté»: les interventions parlementaires et décisions de l’administration jugées «insensées et bureaucratiques», qui débouchent sur des lois ou réglementations considérées comme «inutiles». Le ou la gagnante est désigné(e) par un vote via le site internet de l’association. Il est ouvert au public depuis ce lundi et pendant six semaines dans le cadre de l’édition 2021.