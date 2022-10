Reportage au LUFF – Des litres de sang, de son et de bière La manifestation lausannoise se termine ce week-end. Et vous, vous buvez quoi? Immersion. Boris Senff

À boire et à manger, mais aussi à écouter: «Flux Gourmet», film de Peter Strickland en ouverture du LUFF. DR

L’un des bons côtés du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF), c’est que l’on ne sait jamais très bien sur quoi l’on va tomber. Enfin, l’incertitude n’est pas totale. Sur la durée d’une édition, certaines cases seront indubitablement cochées: sexe et gore côté cinéma, parasites et décibels côté musique. Tout est ensuite question de dosage et, parfois, de grosses surprises.