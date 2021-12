Sous le sapin – Des livres jeunesse pour s’instruire un peu et rêver beaucoup Périples aquatiques, immersion dans les langues écrites ou en Suisse, crochet par Rome… De jolies propositions d’éditeurs romands à offrir. Caroline Rieder

«Les aventures de Gouttelette à la recherche de la bague perdue»

Les illustrations sont signées de Delphine Rubin, la fille de Jean-François Rubin, directeur de la Maison de Rivière à Tolochenaz. DR

Un livre unique pour une aventure unique. Celle d’une famille dont le père Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière à Tolochenaz, a tricoté les textes, ses filles Delphine et Aurélie assurant respectivement les illustrations et les photographies. Le trio a imaginé une petite fée qui remonte une rivière enchantée, à la recherche de la bague de sa grand-mère. Avec le précieux concours de Baveux l’escargot, elle poursuit sa quête jusqu’au lac, rencontrant écrevisses, chauve-souris ou castors.

«Les aventures de Gouttelette à la recherche de la bague perdue»

Delphine, Aurélie et Jean-François Rubin

Éd. Rossolis, 80 p.

Disponible notamment à la boutique en ligne de la Maison de la Rivière à Tolochenaz, et sur place.

«La grande histoire de l’écriture»

Tout, vous saurez tout sur l’écriture. De celle des nomades du néolithique à l’ère des émojis en passant par les hiéroglyphes égyptiens, le chinois, le grec ou les langues elfiques de Tolkien. Et même les ficelles pour inventer la sienne. Ce grand beau livre de Vitali Konstantinov qu’on a déjà présenté plus en détails vogue cependant bien loin d’une barbante somme savante, car les connaissances sont distillées dans des planches qui tiennent davantage de la BD que du manuel scolaire. Le tout, avec beaucoup d’humour, qui n’empêche pas une grande rigueur scientifique. Beau et captivant.

«La grande histoire de l’écriture»

Vitali Konstantinov

Dès 10 ans

Éd. La Joie de lire, 80 p.

«Cartographica Helvetica»

L’Anglais Diccon Bewes, auteur de récits de voyage qui a notamment travaillé pour le Lonely Planet, est un grand observateur de notre pays depuis qu’il vit à Berne. Il a notamment retracé la première expédition touristique en Suisse organisée par Thomas Cook en 1863, mais aussi «Autour de la Suisse en 80 cartes». Il revient avec un atlas grand format pour la jeunesse qui propose une foule de renseignements, au fil de cartes et infographies aux couleurs vives.

On y découvre la géographie, l’histoire, la politique, les langues, mais aussi ces produits typiquement suisses comme la sauce Maggi et le Rivella, ou des inventions nées ici comme le velcro, le papier cellophane et… la brosse à dents électrique! À propos de monuments nationaux, on y parle même de Betty Bossi! Climat, nourriture, faune et flore ou d’étonnantes données démographiques complètent le tableau. Un livre où il fait bon flâner, en y revenant souvent.

«Cartographica Helvetica»

Diccon Bewes

Dès 8 ans

Éd. Helvetiq, 80 p.

«Roland Léléfan. L’artiste»

Roland Léléfan, éléphanteau aussi mignon qu’espiègle, revient pour un hors-série où il se retrouve rien moins qu’invité à la Villa Médicis à Rome. L’occasion d’évoquer l’art mais aussi ceux qui le produisent, puisque la bâtisse historique accueille des artistes en résidence. On découvre donc, à hauteur d’enfant, ce lieu enchanteur propice à l’inspiration. Le trait tout en finesse de Louise Mézel et son humour pince-sans-rire rendent cet album irrésistible. Qu’on ait 6 ans ou bien plus.

«Roland Léléfan. L’artiste»

Louise Mézel

Dès 5 ans

Éd. La Joie de lire, 92 p.

«Comme un poisson-fleur»

Marcel vient au monde avec les pieds palmés. «La maman de Marcel ne trouve pas ceci plus surprenant que cela, puisque selon le calendrier, son fils est un poisson.» Marcel est aussi né avec un chromosome en plus. Le très beau livre de la plasticienne et auteure romande Julia Sørensen, qui signe les textes et les illustrations, raconte l’apprentissage d’une vie différente, pour les parents et l’enfant. De la naissance aux premiers jours d’école, au fil des regards bienveillants, ou non, et des rencontres qui illuminent le chemin.

En fin de compte, Marcel est juste Marcel, enfant curieux, sociable, qui a aussi à son actif son lot de bêtises. Ce volume édité par la jeune maison lausannoise Askip déroule au fil de mots simples et d’enveloppantes illustrations d’où surgissent des couleurs, mais du gris aussi. Une poétique en forme d’ode à la différence.

«Comme un poisson-fleur»

Julia Sørensen

Dès 6 ans

Éd. Askip, 48 p.

«L’île du bonheur»

Qu’est-ce que le bonheur? Serait-ce une île à soi, comme en cherche l’héroïne de la Suédoise Marit Törnqvist? Dans ce récit de la collection au format de poche et couverture souple Philo et autres chemins, une petite fille navigue dans bien des eaux avant de trouver une réponse à cette quête peu commune. Pour approfondir, un peu, le sens de la vie, tout en rêvant.

«L’île du bonheur»

Marit Törnqvist

Dès 7 ans

Éd. La joie de lire, 80 p.

«Un fabuleux destin. Madame de Staël»

Auteur de romans historiques pour les enfants, le Genevois Olivier May signe aussi de petites bibliographies à leur intention. Des textes un peu plus simples que dans ses romans permettent d’entrer dans l’intimité des personnages connus. Des figures historiques la plupart du temps, comme Madame de Staël, icône féministe avant l’heure. Mais il s’attèle aussi, pour la première fois, à un sportif contemporain avec Roger Federer. Avec Guillaume Tell ou, dans un tout autre registre, Ella Maillart, une petite collection où tant les petites lectrices que les petits lecteurs trouveront de quoi se projeter.

«Un Fabuleux destin. Madame de Staël»

Olivier May

Dès 7 ans

Éd. Auzou, 32 p.

«Le livre perdu»

«Égaré dans une immense forêt, ce livre n’attend que vous pour l’aider à retrouver son chemin». Les Romands Nathalie Wyss et Bernard Utz ont coécrit ce grand album illustré par la Française Laurence Clément. Ils revisitent le fameux motif du rite initiatique en forêt. Ici, c’est donc un livre déboussolé qui appelle les petits lecteurs à l’aide. Pour cela, ils devront souffler dans leurs mains, sautiller, crier, se cacher, décider de la direction à prendre. Un petit avant-goût des futurs «livres dont vous êtes le héros», avec juste ce qu’il faut pour faire frémir gentiment les plus de 3 ans.

«Le livre perdu»

Dès 3 ansÉd. Helvetiq

«Vent de panique à Fribourg»

Autre ouvrage participatif, issu d’une série qu’on ne présente plus mais dont le succès ne se tarit pas: un Maëlys estampillé «Deviens le héros». Alors que l’espiègle aventurière poursuit ses enquêtes dans tous les coins de la Suisse avec son acolyte Lucien, les compères partagent pour la deuxième fois la vedette avec leur jeune public. Après avoir arpenté Yverdon et ses environs, jusqu’aux musées des automates de Sainte-Croix, voilà que les deux amis se retrouvent à Fribourg. Avec le concours des lectrices et lecteurs ils devront résoudre une énigme de saison: la disparition de l’âne de Saint-Nicolas. Entre la fierté d’avoir son mot à dire et la curiosité d’explorer toutes les pistes, même fausses, intérêt garanti!

«Vent de panique à Fribourg»

Christine Pompéï

Raphaëlle Barbanègre

6-8 ans

Éd. Auzou

L’abo surprise

Edmée le goupil remplace le Père Noël pour livrer des livres cadeaux chaque mois. Anaïs Krebs

La responsable de la librairie neuchâteloise Le Rat Conteur aime les animaux et en particulier les renards. C’est pendant le confinement et la fermeture de son enseigne que l’idée lui est venue de créer le personnage d’Edmée: un goupil qui livre au domicile des 0 à 12 ans de beaux ouvrages sélectionnés avec attention une fois par mois. Dans ses choix figurent uniquement des auteurs comme des maisons d’édition qui apportent un soin particulier à l’histoire avec des textes si possible non genrés. Le livre est accompagné à chaque fois de trois jolies cartes à raconter inspirées de l’univers d’Edmée. Un lieu, un objet, un personnage: autant de sources d’imagination pour créer ses propres histoires en famille. Il existe quatre types d’abonnements selon l’âge de l’enfant: 0-2 ans, 3-5 ans, 6-9 ans et 10-12 ans. RMO



3, 6 ou 12 mois. Dès 84 fr.

www.leratconteur.ch

