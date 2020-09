Immobilier – Des logements «équitables» sortent de terre au cœur de Blonay La bien nommée Fondation Equitim poursuit son expansion avec un modèle privé-public permettant des loyers abordables. Karim Di Matteo

Le projet Résidence du Centre, près de la gare de Blonay, sera livré dans le deuxième semestre de 2021. Il comprendra 18 appartements protégés et 23 autres pour des familles. DR

Au chapitre immobilier, le souci récurrent de nombreuses Communes est d’éviter le départ de la population indigène vers des cieux où les loyers sont plus accessibles ou les logements mieux adaptés à leurs besoins. Celle de Blonay en fait partie et c’est la raison pour laquelle elle a été séduite par le concept «dynamique et novateur», dixit le syndic Dominique Martin, de la Fondation Equitim (notre article du 1er février 2020).

Quel est-il en résumé? Un droit de superficie accordé par la Commune qui touche une location, des investisseurs moins gourmands sur les rendements – cinq caisses de pension – et un partenariat fort avec les autorités qui définissent les critères d’attribution de ces futurs logements. Résultat: des loyers annoncés 10 à 20% plus bas que sur le marché libre.

À deux pas de la gare

À Blonay, rue de la Gare 3, soit en plein cœur du village, 41 appartements sortiront de terre d’ici à la fin de 2021 dans un bâtiment baptisé Résidence du Centre qui accueillera également le guichet du MOB au rez-de-chaussée. Les travaux ont débuté ce vendredi avec un premier coup de pioche symbolique. Coût des travaux: 12 millions.

«Dix-huit appartements protégés et 23 à loyer abordable sont prévus, explique Dominique Martin. Le DDP a été signé pour 99 ans et 30% des rentes serviront à aider les locataires qui remplissent les critères mais qui ne peuvent pas honorer l’entier du loyer. La Commune est par ailleurs représentée au sein de la commission d’attribution qui traite les dossiers.»

«Via ces critères, ajoute Daniel Moser, administrateur délégué d’Equitim, les Communes entendent, par exemple, permettre à un jeune qui se lance dans la vie active de rester là où il a grandi ou à des personnes âgées de vivre près d’un centre, ou encore à des gens qui travaillent dans la région de ne pas être uniquement des pendulaires. Notre modèle propose une vraie dimension sociétale.»

En pleine expansion

Celui de Blonay est l’un des huit projets Equitim en gestation (avec Cully, Cheseaux, Chexbres, Cossonay, Échallens, Givrins, Lavigny) pour un total de 320 appartements réalisés ou à concrétiser. Les locataires de Cossonay ont pris leurs quartiers au printemps.

«Nous sommes en phase d’expansion au niveau du capital investi et nous projetons de doubler le volume du portefeuille en cinq ans, avec la volonté de déborder sur d’autres cantons, notamment Fribourg ou Genève, espère Daniel Moser. Nous avons pour l’heure une vingtaine de projets dans le pipeline.»