Des lots fous chez Phillips ce week-end En association avec Bacs & Russo, Phillips met à l’encan des pièces mettant l’exceptionnel au service du caritatif. Carole Kittner

A. Lange & Söhne 1815 Chronograph Hampton Court Edition, estimée entre 100’000 et 200’000 francs. Erik Schimschar/DR

Rendez-vous pris à La Réserve samedi 5 et dimanche 6 novembre à 14h. C’est lors de cette vente en deux temps, Geneva Watch Auction: XVI, organisée par Phillips en association avec Bacs & Russo, que vous pourrez admirer l’unique exemplaire A. Lange & Söhne 1815 Chronograph Hampton Court Edition. Ce modèle en or blanc avec cadran noir et index couleur grès, a été dévoilé lors du fameux Concours of Elegance at Hampton Court Place, en septembre dernier. Estimation: 100’000 – 200’000 francs. L’intégralité des recettes sera reversée à la fondation The Prince’s Trust, fondée en 1976 par le roi Charles III, afin d’aider les jeunes âgés de 11 à 30 ans à s’instruire et à trouver un emploi. «Les voitures anciennes et les montres Lange inspirent les connaisseurs en préservant le savoir-faire traditionnel tout en représentant le progrès technologique à son plus haut niveau», explique Wilhelm Schmid, CEO de la marque.

Toujours dans le registre caritatif, arrêtons-nous sur la Zenith X Voutilainen X Phillips Niobium Cal 135-O. Présenté en juin en 10 exemplaires, ce modèle au cadran guilloché saumon avait été vendu en quelques minutes. Phillips propose ce week-end un 11e exemplaire dont les bénéfices iront, quant à eux, à la Fondation Susan G. Komen qui lutte contre le cancer du sein. eSTIMATION: ENTRE 100’000 ET 200’000 FRANCS. à son tour, Julien Tornare, CEO de Zenith, commente: «Je suis honoré de me rapprocher à nouveau de Kari Voutilainen et Phillips pour une pièce d’exception et pour une cause honorable. Le calibre 135 Observatoire est une pièce unique et inestimable dans le patrimoine de la maison.»

Citons aussi les trois montres du mythique George Daniels. Une tourbillon en or jaune qui n’a jamais été mise aux enchères et dont l’estimation dépasse le million de francs, un garde-temps anniversaire limité à 35 exemplaires, estimé entre 300’000 et 600’000 francs, et la Millenium Watch, éditée à 48 pièces et estimée entre 250’000 et 500’000 francs. «George Daniels était l’un des meilleurs horlogers au monde. C’est un honneur de pouvoir offrir cet unique tourbillon entièrement confectionné par Daniels himself. Pour le grand maître, une montre devait à la fois être historique, intellectuelle, technique, esthétique, amusante et dotée de qualités utiles. Un mantra qu’il appliquait à toutes ses créations», assène Alexandre Gothbi, responsable des montres chez Phillips pour l’Europe et le Moyen-Orient.

Et bien sûr, Patek Philippe et Rolex seront aussi de la fête. Attardons-nous sur une Patek Phillippe en or rose, réf. 1518, des années 1940. Elle est le premier chronographe calendrier perpétuel à avoir été fabriqué en série. C’est extrêmement rare de trouver un exemplaire en or rose. Celui-ci est estimé entre 800’000 et 1,6 millions de francs. Du côté de Rolex, c’est certainement la réf. 6264 de 1969 en or jaune «Lemon» qui sort du lot. En effet, les modèles Paul Newman en or sont plus que rares. Estimation: entre 550’000 et 1.1 million de francs.

