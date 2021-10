Réseaux culturels – Des maisons de la littérature aux quatre coins de la Suisse Des collaborations ont lieu entre la Literaturhaus à Zurich, la Maison Rousseau et Littérature à Genève et la Casa della Letteratura à Lugano.

Une relation se dessine entre La Casa della Letteratura et la Maison Rousseau et Littérature (MRL) de Genève. La MRL vient de rouvrir après deux ans de travaux de rénovation. KEYSTONE

Des maisons de la littérature ont essaimé en Suisse. La Literaturhaus de Zurich et la Maison Rousseau et Littérature de Genève ont une sœur au Tessin: la Casa della Letteratura per la Svizzera italiana à Lugano.

La Casa della Letteratura se trouve dans la Villa Saroli, un magnifique bâtiment du XXe siècle appartenant à la Ville de Lugano. De nombreuses manifestations y sont organisées, depuis son ouverture il y a trois ans, en italien, français et allemand.

La dernière rencontre, consacrée à la traduction de deux auteurs romands, Jacques Chessex et Philippe Jaccottet, s’est déroulée jeudi dernier. «Les traducteurs ont essayé de mieux nous faire comprendre leur démarche», a expliqué à Keystone-ATS Fabiano Alborghetti, écrivain et directeur de la Maison de la littérature.

On s’est demandé par exemple quel est le poids d’une ancienne traduction sur un travail actuel. Annalisa Izzo, traductrice de Chessex, et Cristian Rossatti, celui de Jaccottet, étaient les invités de cette rencontre animée par la Lausannoise Anne-Marie Jaton, qui enseigne la littérature française à la Faculté des lettres de l’Université de Pise.

En fin d’année, la Casa della Letteratura organise un événement en l’honneur de l’écrivain tessinois Alberto Nessi, 81 ans, qui a reçu le Grand Prix suisse de littérature en 2016. «L’écriture de Nessi a pour ambition de sauver quelques fragments de l’existence des femmes et des hommes ordinaires, ceux qui restent dans l’ombre», avait écrit à cette occasion l’Office fédéral de la culture.

Le réseau des maisons de la littérature

Dans l’intervalle, le 16 octobre, la Maison accueillera un événement organisé conjointement avec la Literaturhaus de Zurich pour la série «Chers voisins», créée par cette dernière en 2003 avec le soutien de la Fondation Oertli.

Fabiano Alborghetti recevra pour l’occasion l’écrivaine, journaliste et traductrice de langue allemande, Ilma Rakusa – depuis le français, le russe, le serbo-croate et le hongrois vers l’allemand – et l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat – allemand/italien -, lauréate d’un Prix suisse de littérature en 2019, venue à deux reprises au Livre sur les quais à Morges.

La collaboration avec la Literaturhaus a commencé dès 2019. «Le voyage aller-retour se veut constant entre le Tessin et Zurich», indique le président.

Une relation se dessine aussi avec la Maison Rousseau et Littérature (MRL) de Genève. La MRL vient de rouvrir après deux ans de travaux de rénovation.

La Casa della Letteratura a également lancé un programme intitulé «Il vicino Ticino» ("Le Tessin voisin"), qui recherche des œuvres d’auteurs tessinois traduites en français et en allemand. Il les présente ensuite lors de festivals en Suisse alémanique et en Suisse romande.

Écrire à trois heures du matin

Pour gérer ces différentes activités en parallèle, Fabiano Alborghetti dit avoir «appris à être très organisé». «Lorsque je dois écrire, par exemple, il m’arrive de me réveiller à trois heures du matin, en continuant à écrire jusqu’à midi ou deux ou trois heures de l’après-midi».

Fabiano Alborghetti a également remporté un Prix suisse de littérature en 2018 avec «Maiser». Dans ce roman, il parle de Bruno, issu d’un milieu paysan pauvre de l’Ombrie, et qui cherche du travail au Tessin dans les années 1950: il y passera le reste de sa vie. Le roman en version française sort cette semaine aux Éditions d’En Bas.

