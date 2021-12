Effets pervers aux HUG – Des malades ne peuvent plus être soignés à cause des patients Covid

Effets pervers de la crise sanitaire – Des malades ne peuvent plus être soignés à cause des patients Covid Des opérations sont reportées par crainte, en cas de complications, de manquer de place aux soins intensifs. Témoignages. Laurence Bezaguet Lorraine Fasler

Le service des soins intensifs des HUG, dans le bâtiment Gustave-Julliard, accueille les malades de la Covid-19. LUCIEN FORTUNATI

Comme il fallait s’y attendre, la 5e vague du Covid frappe de plein fouet les soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce service dispose en général de 30 à 32 lits qui permettent de garantir son fonctionnement. «Heureusement, les HUG et les politiques ont bien anticipé en nous accordant dix lits supplémentaires et 50 collaborateurs de plus pour faire face à la pandémie», appréciait le patron des soins intensifs, Jérôme Pugin, dans notre édition de mercredi.