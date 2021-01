Mike Pence réagit

Le vice-président Mike Pence a appelé mercredi à l’arrêt «immédiat» des violences au Capitole après l’irruption de manifestants pro-Trump dans l’enceinte du Parlement américain à Washington.

«Les violences et les destructions qui ont lieu au Capitole américain doivent cesser et elles doivent cesser immédiatement», a-t-il tweeté, demandant aux manifestants de «respecter les agents des forces de l’ordre et quitter immédiatement le bâtiment».