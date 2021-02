Court-métrage – Des marionnettes entament une thérapie de groupe Au Théâtre des Marionnettes de Genève, les personnages de différents spectacles annulés se réunissent pour évoquer leurs angoisses et leurs frustrations. Drôle et original. Philippe Muri

Réunies en cercle, des marionnettes évoque nt leurs problèmes et tente nt d’y trouver des solutions . DR

Comme à tout un chacun, le confinement leur pèse. En manque de contacts sociaux, elles souffrent et s’interrogent sur l’avenir. Bref, elles n’en peuvent plus. Privées de public depuis des mois, des marionnettes genevoises ont décidé de réagir. Certaines d’entre elles se sont réunies pour une thérapie de groupe. L’occasion dans cet espace de libre parole d’évoquer leurs problèmes et de tenter d’y trouver des solutions.

Invraisemblable? Pas tant que ça à voir un savoureux court-métrage librement mis à disposition sur Vimeo par le Théâtre des marionnettes de Genève (TMG). On y voit six poupées à fils, à tige ou de table thématiser sur le désarroi des acteurs culturels et les restrictions liberticides. À l’image de la petite chipolata mise en scène dans le récent spectacle avorté «Ultra Saucisse», elles se présentent tour à tour. «Bonjour, je m’appelle Charlie.». Et les autres de répondre en chœur: «Bonjour Charlie!» Taillée dans du latex et du silicone, la gamine n’a pas la langue dans sa poche, enfin façon de parler: «J’étais prête le jour de la première. Mais aucun enfant n’est venu. On n’a joué que pour des programmateurs. C’est affreux!»

Les marionnettes en thérapie et leurs animateurs. DR

Tandis que les marionnettes psalmodient façon mantra «je résiste à la tentation de l’oreiller de paresse, je me réinvente aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire» (sic), on se tourne vers Isabelle Matter. C’est elle, la directrice du TMG, qui a eu l’idée de cette vidéo virale mise en images par la société Filmic. «Ça m’est venu en un éclair, une nuit», explique-t-elle au bout du fil. «J’ai imaginé que nos marionnettes confiaient leurs doutes, leurs angoisses, leurs frustrations. J’ai trouvé qu’elles représentaient assez bien le parcours chahuté qu’on vit tous en ce moment.»

«Chacun a dit très spontanément ce que cette crise sanitaire provoquait chez lui. Beaucoup de choses sont sorties.» Isabelle Matter, directrice du TMG

Enthousiasmant tant les artistes contactés que les partenaires techniques, le projet «Thérapie de groupe pour marionnettes confinées» a vu le jour à toute allure. Deux semaines seulement ont été nécessaires pour finaliser l’écriture du texte (avec Domenico Carli), les répétitions, le tournage et le montage. «Ça a été comme une vraie thérapie de groupe, chacun a dit très spontanément ce que cette crise sanitaire provoquait chez lui, ce qu’il ressentait par rapport à la situation actuelle. Beaucoup de choses sont sorties.» Notamment le fait que la culture n’apparaisse que peu voire pas dans les discours officiels. Autre réalité, la peur de l’avenir, vécue par nombre de comédiens intermittents.

Histoires vraies

De Delphine Bouvier à Khaled Khouri en passant entre autres par Chine Curchod ou Fanny Brunet, les interprètes manipulent leurs personnages avec conviction. «Ils font tous partie de spectacles actuels impactés par les mesures contre le Corona. À travers les marionnettes, ce court-métrage montre vraiment leur trajectoire. Ce ne sont que des histoires vraies.»