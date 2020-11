Enquête de fiabilité – Des masques chirurgicaux résistent au lavage L’association française des consommateurs assure que l’efficacité des masques jetables n’est pas altérée après dix lavages. Les recommandations officielles ne changent pas. Julien Wicky

L’étude française affirme que les masques peuvent être réutilisés une dizaine de fois plutôt que de les jeter après une utilisation. keystone-sda.ch/PA/RONALD WITTEK

La dernière étude de l’agence française des consommateurs UFC-Que Choisir anime grandement les réseaux depuis sa publication mercredi. Ses conclusions: contrairement aux recommandations officielles, les masques chirurgicaux pourraient être lavés en machine sans perdre en efficacité. L’étude française se fonde sur trois modèles achetés en grande surface et en parapharmacie.

Pas d’étude médicale

Ils ont été lavés à dix reprises à 60 °C puis sont passés autant de fois par le sèche-linge et même par un repassage doux. Au final, ils ne présentaient, au pire, qu’une très légère altération de la filtration et conservaient une respirabilité adéquate. Ils assuraient à tout le moins une protection conforme à la norme européenne EN 14683. De quoi aller contre les recommandations officielles, qui conseillent de ne pas porter ces masques plus de quatre heures.