Lutte contre le Covid – Des médecins préconisent une sérologie avant le vaccin Le test qui révèle si une personne a été infectée sans le savoir aurait pour effet d’économiser des doses et d’éviter des effets secondaires. Caroline Zuercher

Certains médecins plaident pour la réalisation d’un test sérologique avant toute vaccination. Un résultat positif permettrait d’éviter la deuxième dose et d’éventuels effets secondaires désagréables. KEYSTONE

Faut-il vérifier qu’une personne n’a pas été infectée sans le savoir par le Covid avant de la vacciner? Le débat rebondit depuis que la Haute Autorité de santé (HAS) française a souligné le 3 juin qu’une telle mesure serait utile. Cela permettrait de n’injecter qu’une seule dose aux anciens malades qui s’ignorent et de vacciner plus rapidement la population. La HAS précise toutefois qu’avant de généraliser un tel dépistage, il est essentiel de vérifier en conditions réelles qu’il ne perturbe pas l’organisation actuelle.

Qu’en est-il en Suisse? Les personnes qui ont été malades dans le passé n’ont besoin que d’une dose de vaccin. Pour obtenir un certificat Covid, elles doivent présenter le résultat d’un ancien test effectué au moment de la maladie. Depuis fin mai, la même règle vaut pour celles et ceux qui présentent une sérologie positive – ce qui signifie qu’ils ont développé des anticorps après avoir rencontré le virus. Un intervalle de deux semaines est recommandé entre cette analyse et la vaccination.